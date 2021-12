MERCATO: l’ex Catania Sales potrebbe cambiare squadra e giocare ancora in D

Difensore classe 1988 attualmente in forza al Team Altamura, Simone Sales sembra in procinto di cambiare ancora una volta casacca, continuando a militare comunque nel girone H del campionato di Serie D. Il Nardò è fortemente interessato ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’ex rossazzurro che, nei mesi scorsi, risolse consensualmente il contratto col Catania, dove fu voluto in primis dal precedente allenatore Giuseppe Raffaele, convinto estimatore del ragazzo. Sales vanta 290 presenze in C avendo indossato anche casacche come Cremonese, Lecce, Potenza e Monopoli.

