PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, lettera a Babbo Natale…”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, curiosamente si rivolgono a Babbo Natale nella speranza che si riesca quantomeno a salvare il calcio a Catania:

“Lettera a Babbo Natale: Caro Babbo Natale, e chi l’avrebbe detto che dopo 40 anni mi ritrovavo di nuovo a scriverti. Sai, in tutti questi anni ne sono cambiate di cose, adesso sono i miei figli a scriverti. Tornando a noi ed alla mia lettera, sai quest’anno vorrei chiederti una cosa davvero speciale un desiderio che mi riempirebbe il cuore pieno di gioia. In questi giorni è successa una cosa che sino a qualche anno fa era inimmaginabile, è fallito il Calcio Catania. Sì caro Babbo Natale, il nostro Catania quello del clamoroso al Cibali, tu sicuramente lo ricorderai data la tua età, quel catania di Marcoccio, quello dei 40 mila all’Olimpico, quello delle dure battaglie contro il palazzo fatte dal cavaliere Massimino, quello di quegli anni di serie A che faceva brillare gli occhi e quello purtroppo dei treni del gol e sfortunatamente anche quello fallito pochi giorni fa. Sì caro Babbo Natale, ti vorrei chiedere per quest’anno la salvezza del nostro titolo sportivo fai in modo che arrivino questi 600000 euro in modo da salvare almeno questa categoria in attesa e nella speranza che accada qualcosa di positivo nell’immediato futuro. Ti prometto, come facevo, male, da piccolo che farò il bravo ma tu aiutami, te ne sarò grato tutta la vita. Adesso ti saluto caro Babbo Natale e non ti dimenticare mai, FORZA CATANIA SEMPRE ❤️💙❤️💙❤️💙“.

