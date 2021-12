BALDINI: “Buon Natale, Catania. Lotterò fino a quando si potrà”

Arrivano gli auguri di Natale su Instagram da parte di mister Francesco Baldini al popolo rossazzurro: “Ho letto e riletto ogni singolo messaggio, non sono molto social ma sento il bisogno di dire a tutti voi che non è scontato arrivare in una città ed essere accolti, poi seguiti, con la vostra coerenza, obiettività ed entusiasmo; la tristezza che leggo è anche la mia tristezza, arrivata dentro di me come un pugno nello stomaco, ma sono nato ottimista. Fino a quando si potrà lottare io lotterò.

Quindi grazie POPOLO CATANESE

Buon Natale Catania tifoseria, Buon Natale Catania squadra, Buon Natale Catania città e Buon Natale all’area sportiva, a chi porta avanti la sede e a ogni singolo dipendente di Torre del Grifo… senza tutti voi sarebbe stato ancora più complicato!!!!!“.

