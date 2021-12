SERIE C: Moro inserito nella Top 11 del girone d’andata

“L’anno scorso c’era Lorenzo Lucca al Palermo, questo è invece il torneo di Luca Moro del Catania. Arrivato in prestito dal Padova, che forse avrebbe fatto meglio a tenerlo, il classe 2001 è letteralmente esploso. I numeri parlano da soli: 18 gol in 17 presenze. E un futuro già scritto”. Con queste parole il portale specializzato sul campionato di Serie C tuttoc.com inserisce anche la punta attualmente in forza al Catania Luca Moro nella speciale Top 11 del girone d’andata, in relazione al raggruppamento meridionale. Questi i miei giocatori selezionati: Pierluigi Frattali (Bari); Alessandro Caporale (Virtus Francavilla), Emanuele Terranova (Bari), Luigi Silvestri (Avellino); Joshua Tenkorang (Campobasso), Jari Vandeputte (Catanzaro), Simone Tascone (Turris), Abdoul Guiebre (Monopoli); Alexis Ferrante (Foggia), Giuseppe Giovinco (Taranto), Luca Moro (Catania). Allenatore Alberto Colombo (Monopoli).

