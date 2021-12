SERIE C: Moro fallisce l’obiettivo dei 20 gol ma è il re dei bomber del girone d’andata

Archiviato il girone d’andata, Luca Moro continua a guardare tutti dall’alto anche per quanto riguarda la classifica marcatori nazionale in Serie C. Includendo i gironi A e B, notiamo infatti come Moro abbia chiuso la prima metà del campionato al comando con quattro gol di vantaggio su Francesco Galuppini, bomber del Renate. Terzo gradino del podio per Simone Magnaghi del Pontedera che ha leggermente accorciato il distacco da Moro salendo a quota 13.

L’attaccante patavino aveva ammesso qualche settimana addietro di avere l’obiettivo di chiudere l’andata raggiungendo le 20 realizzazioni, missione fallita ma è ugualmente straordinario il rendimento del ragazzo che vanta la media di un gol a partita in questa stagione. Tra i calciatori andati a segno con maggiore frequenza finora troviamo anche tre ex Catania. Si tratta del centrocampista Fabio Scarsella e delle punte Mattia Bortolussi (cresciuto nelle giovanili etnee) e Mirco Antenucci.

Questi i principali marcatori del campionato:

18 reti – Moro (Catania)

14 reti – Galuppini (Renate)

13 reti – Magnaghi (Pontedera)

11 reti – Ferrante (Foggia)

10 reti – Giannone (Turris)

9 reti – Starita (Monopoli), Bortolussi (Cesena), Maistrello (Renate), Lanini (Reggiana), Rolfini (Ancona Matelica), Antenucci (Bari)

8 reti – Santaniello (Turris), Miracoli (Feralpisalò), Manconi (AlbinoLeffe), Ceravolo (Padova), Zamparo (Reggiana), Scarsella (Modena), Gambale (Montevarchi), Faggioli (Ancona-Matelica), Ferrari (Pescara)

