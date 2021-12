STARITA (Monopoli): “Questa classifica è bella, adesso a Catania per l’ultima battaglia del 2021”

Il bomber del Monopoli Ernesto Starita nel post-gara della vittoriosa trasferta di Andria, in vista del confronto esterno con il Catania: “Se all’inizio dell’anno ci avessero detto di essere secondi in questo momento del campionato, avremmo firmato col sangue. Ora bisogna fare 40 punti come dico sempre, ne mancano 6. Poi tutto quello che viene prendiamo. Questa classifica è bella e ti dà motivazioni in più in ogni partita. Faremo di tutto per rimanere in quelle posizioni anche se è difficile. Ora sicuramente ci aspetta un’ultima battaglia a Catania, dove andremo a giocarci una grandissima partita e poi finalmente un pò di riposo, così da staccare la spina e ripartire ancora più forti di prima”.

