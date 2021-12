CATANIA-MONOPOLI: dirigerà Collu, due precedenti con l’arbitro sardo per il gabbiano

Sono stati designati gli arbitri per la 20/a giornata – prima di ritorno – del girone C di Serie C. L’incontro Catania-Monopoli, in programma mercoledì sera allo stadio “Angelo Massimino” sarà diretto da Giuseppe Collu (Cagliari) coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti (Maniago) e Marco Lencioni (Lucca). Quarto ufficiale Marco Emmanuele (Pisa). Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” sardo, che ha già diretto invece due partite del gabbiano: Cavese 1-1 Monopoli risalente alla stagione 2018/19 (Serie C) e Palermo 2-1 Monopoli disputata lo scorso 15 settembre e valevole per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. I biancoverdi, dunque, tornano in Sicilia sotto la direzione arbitrale del sig. Collu a distanza di tre mesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***