SERIE C NAZIONALE: Moro a +4 da Galuppini, tre ex rossazzurri tra i principali marcatori

Continua a guardare tutti dall’alto anche per quanto riguarda la classifica marcatori nazionale in Serie C. Includendo i gironi A e B, notiamo infatti come Moro si trovi attualmente al comando con quattro gol di vantaggio su Francesco Galuppini, bomber del Renate. Terzo gradino del podio per Simone Magnaghi del Pontedera. Tra i calciatori andati a segno con maggiore frequenza finora troviamo anche tre ex Catania. Si tratta delle punte Mattia Bortolussi (cresciuto nelle giovanili etnee), Mirco Antenucci e del centrocampista Fabio Scarsella.

Questi i principali marcatori del campionato:

18 reti – Moro (Catania)

14 reti – Galuppini (Renate)

12 reti – Magnaghi (Pontedera)

10 reti – Giannone (Turris), Ferrante (Foggia)

9 reti – Bortolussi (Cesena), Rolfini (Ancona Matelica), Antenucci (Bari)

8 reti – Starita (Monopoli), Santaniello (Turris), Miracoli (Feralpisalò), Manconi (AlbinoLeffe), Ceravolo (Padova), Maistrello (Renate), Zamparo (Reggiana), Scarsella (Modena), Gambale (Montevarchi)

