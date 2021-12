ELEVEN SPORTS: premio come miglior web tv sportiva 2020/21

Nota stampa Eleven Sports

ELEVEN ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Web TV Sportiva 2020/21 Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio. La giuria ha riconosciuto l’ambizione e l’originalità dell’offerta ELEVEN. In particolare, la sua capacità di unica di ingaggiare gli appassionati di Serie C e Basket e la sua ambizione di dare visibilità a tutti gli sport indipendentemente dalla loro dimensione.

Giunto alla decima edizione, Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio ha accolto gli appassionati di sport e non solo, con grandi novità confermandosi così come uno tra i più grandi eventi nel panorama nazionale. Italian Sport Awards, evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, vuole promuovere, qualificare e valorizzare lo sport quale veicolo di socializzazione, integrazione e sviluppo culturale ed economico per la collettività e il territorio che lo ospita. Italian Sport Awards, attraverso il conferimento dei premi sulle diverse categorie, ha infatti come mission amplificare i valori di solidarietà, impegno, rispetto e lealtà oltre che nell’attività sportiva anche nella vita di tutti giorni.

Tra le Categorie Premiate – stagione calcistica 2020/2021 – Calcio Serie A; – Calcio Serie B; – Calcio Serie C; – Squadre Serie D; – Categoria: Media & Informazione; – Premi alla Carriera & Speciali.

Tra questi Eleven Sports ha ricevuto il premio della categoria Media & Informazione come Miglior Web TV Sportiva. “Siamo orgogliosi di essere stati tra i protagonisti di un grande evento sportivo come gli Italian Sports Awards e di ricevere questo importante riconoscimento come miglior Web Tv sportiva in un anno che ci ha visti impegnati in primo piano su grandi evoluzioni a partire dall’acquisizione di nuovi diritti premium e del lancio della nostra nuova piattaforma proprietaria disponibile in tutto il mondo” – Ha commentato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia – “Ringraziamo i membri della giuria, il Comitato di presidenza, club, tecnici, calciatori, dirigenti, addetti stampa, ognuno con il proprio voto, per averci assegnato questo tributo che ci incoraggia a migliorarci sempre di più per mettere a disposizione di tutti i tifosi e gli appassionati di sport un servizio sempre più performante ed innovativo”.

