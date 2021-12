BALDINI: “Messina tosto, abbiamo fatto di tutto per vincere. Società si sta ricompattando. Aspetto da un girone di affrontare il Monopoli”

L’intervento di mister Francesco Baldini in sala stampa, al termine della partita che ha visto il Catania pareggiare contro il Messina in terra peloritana:

“Mi aspettavo una gara complicatissima perchè quando un club cambia allenatore non hai punti di riferimento per poter preparare tatticamente la partita. Mi aspettavo che il Messina mettesse in campo tutto quello che aveva, sapevo che saremmo andati a sbattere contro il muro di una squadra tosta. Avevo anche dei timori. Non è vero che nel primo tempo il Catania non ha fatto bene. Abbiamo provato a creare, alla prima occasione del Messina abbiamo preso l’1-0 e forse si è fatta un pò di confusione. Nella ripresa ci siamo ritrovati ma non era semplice trovare il gol. Quando l’ho trovato, ho avuto la sensazione che potessimo fare noi il 2-1 ed invece è arrivata ancora la rete del Messina in una delle loro poche sortite offensive. Dobbiamo aumentare la concentrazione perchè queste partite ci sono costati tanti punti, però il punto di oggi diventa importante se mercoledì facciamo una grande prestazione col Monopoli. All’andata noi lì non siamo scesi in campo e quindi aspetto da un girone intero di affrontare nuovamente il Monopoli perchè per mille problematiche e difficoltà non siamo scesi in campo in Puglia. La gara di mercoledì chiude un’annata e voglio dare valore al punto guadagnato a Messina”.

“Non so come si vivano a Messina le vicissitudini societarie, ma posso garantire che a Catania nel comparto sportivo stiamo vivendo con pochissimo interesse le vicende extra campo. La nostra società si sta ricompattando, la scorsa settimana hanno pagato in anticipo la mensilità di ottobre facendoci una sorpresa, però in mezzo a mille difficoltà i ragazzi hanno remato forte. Abbiamo 26 punti sul campo, 24 dice la classifica e ne abbiamo persi 4-5. Abbiamo fatto bene. Tanti errori ci hanno levato qualche punto però basta fare rotolare il pallone in campo durante la settimana e i ragazzi dimenticano tutto. Sono il mio orgoglio, sono vogliosi, belli, mi piacciono. Lo dimostrano anche i cambi. Zanchi ha messo la firma sulle azioni dei gol. Ha segnato Albertini, Russotto ha cambiato la partita. Questo la dice lunga sulla compattezza che c’è in questo momento nello spogliatoio“.

“Catania sottotono? Ogni volta che non si vince viene detto questo ma la partita l’ha fatta il Catania, il Messina si è difeso molto bene e veniva da un periodo complicatissimo ma il Catania ha fatto di tutto per provare a vincere. Se poi si discute degli errori fatti la responsabilità è mia. Riproporre al 100% la verve del derby col Palermo non era semplicissimo, e quella percentuale non ce l’hanno data i 10mila spettatori che ci hanno spinto al ‘Massimino’. Siamo consapevoli di quanto siano importanti i nostri tifosi. Dire oggi che il Catania ha sbagliato la partita mi sembra una cosa strana. Il rammarico per non avere vinto c’è perchè avevo la sensazione, ripeto, che dopo il pari potessimo vincere. Abbiamo preso un gol dove eravamo in sette nella nostra area e siamo riusciti a rimettere in piedi la gara immediatamente. In caso di ottima prestazione mercoledì con un buon risultato questo punto assume un valore importantissimo“.

“Monteagudo e Rossini sarà importantissimo riaverli a disposizione. Ho fatto giocare Piccolo che viene da una operazione al ginocchio perchè ho bisogno che anche lui prenda minutaggio, avevo già in testa questa staffetta con Russotto. Dopo mercoledì i ragazzi faranno diversi giorni di vacanza meritata e quindi devono stare sul pezzo fino a Catania-Monopoli. Voglio che non sbaglino niente perchè quella di mercoledì sarà una gara molto importante”.

