CATANIA SOCIAL – Pinto: “Tifosi, grazie. E’ stato stupendo”

Anche il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto pubblica un post sui social dopo il vittorioso derby contro il Palermo al “Massimino”: “Nel calcio come nella vita – si legge – le motivazioni fanno la differenza… grazie a tutti i tifosi per il sostegno.. e’ stato Stupendo”. Queste le parole di Pinto, sceso in campo dal 1′ e che ha risposto presente, facendo la sua parte dopo un avvio di gara un pò così. Sarà importante per il Catania avere a disposizione il miglior Pinto nelle prossime gare.

