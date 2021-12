STANCAMPIANO: quinta gara in rossazzurro e quarto ko con lui in porta

Per la quinta volta in questa stagione Stancampiano è sceso in campo dal 1′, preferito a Sala in conseguenza delle non perfette condizioni fisiche di quest’ultimo. Gara da ex a Latina per l’estremo difensore del Catania, che anche in terra laziale ha palesato delle incertezze. Con lui in porta i rossazzurri hanno perso quattro partite su cinque al cospetto di Monopoli (3-0), Paganese (1-0), Bari (1-2) e, appunto, Latina (1-0). Domenica, in vista del derby, toccherà nuovamente a Sala difendere i pali del Catania.

