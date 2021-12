STAMPA PONTINA: “Il Latina sa soffrire e batte un Catania che ci prova con il cuore”

Vediamo come la stampa pontina commenta la vittoria del Latina ai danni del Catania. Il Messaggero, riporta che “dopo i primi minuti di sofferenza, i pontini trovano il vantaggio con un capolavoro dell’attaccante e poi legittimano il successo con una prestazione di qualità e sostanza”. “Nel primo tempo – si legge – il Catania controlla il gioco e quando affonda, crea sempre qualcosa d’interessante. E’ un Latina che fatica a prendere le misure agli avversari, quasi intimorito dal dinamismo e dalla lucidità del Catania il cui unico neo è quello di non riuscire a colpire. A segnare invece è il Latina, al primo vero tentativo”. “Una botta terrificante che spacca in due una partita, fino a quel momento, in totale controllo degli etnei”. Nella ripresa “gli ospiti ci provano con il cuore, il Latina in contropiede non chiude la gara ma alla fine porta a casa una vittoria che vale oro”.

I colleghi di latinatoday.it evidenziano che “un gran gol di Sane alla mezz’ora decide la partita tra Latina e Catania, che ai pontini regala la sesta vittoria al Francioni, mentre agli etnei resta l’amarezza di una sconfitta nonostante una partita di grande intensità”. “Nella ripresa il pallino del gioco è del Catania, ma le occasioni migliori sono del Latina in contropiede”. Latinaquotidiano.it, invece, sottolinea: “Colpaccio del Latina che batte, soffrendo, il Catania, e fa un deciso passo avanti verso la metà della graduatoria. Batte soffrendo è una iperbole giornalistica che significa, in soldoni, che sono gli ospiti a fare la partita per tutti i novanta minuti. In cronaca, infatti, quasi esclusivamente tentativi dei rossazzurri che si infrangono, però, puntualmente contro le manone di Cardinali”. “Al 90′ il Latina esulta per aver compiuto un deciso salto verso il centro classifica e per aver agguantato, a quota 20, proprio gli etnei”.

Su latinacorriere.it leggiamo che “il Latina vince la sua sesta partita in casa e raggiunge quota 20 punti in classifica. Più o meno la metà del quorum per centrare la salvezza. E per centrare un obiettivo così importante, sceglie un avversario quotato come il Catania, zeppo di giocatori dal passato illustre”. Latinaoggi.eu rileva: “I pontini ringraziano Adama Sane, autore di una perla di rara bellezza che decide una sfida difficile, in cui i pontini hanno saputo soffrire all’inizio, colpire nel momento giusto e poi venire fuori con l’opportunità, più volte sprecata, di chiuderla in contropiede, finendo così per dover alzare una barricata davanti agli etnei che nel finale si sono riversati in area di rigore all’arma bianca. Ma sono tre punti buoni come il pane, che danno morale e forza di sperare in qualcosa di importante come una salvezza diretta e, perché no, dare un’occhiatina anche un po’ più in alto. Il quarto successo consecutivo in casa restituisce alle cronache una squadra finalmente matura e concentrata, che prende meno gol e segna con regolarità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***