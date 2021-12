TRIBUNALE: Calcio Catania, martedì mattina l’udienza in piazza Verga

Concluso il girone d’andata con il pareggio nel derby di Messina, a Catania c’è attesa per domani, martedì 21 dicembre. Vista l’istanza per la dichiarazione di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica, è stata infatti fissata per tale data la comparizione dell’istante e del debitore resistente alle ore 9:00. L’udienza avrà luogo nell’ufficio del Giudice Relatore, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania, sita in piazza Verga al terzo piano del Palazzo di Giustizia.

Il mese scorso il Tribunale aveva nominato i dott.ri Saverio Mancinelli, con studio in Pescara, Daniela D’Arrigo ed Enrico Maria Giucastro, con studio in Catania, quali relatori per una consulenza tecnica d’ufficio sullo stato di salute del Calcio Catania individuando l’ammontare dei debiti, il valore del complesso aziendale, i flussi di cassa previsionali, beni materiali ed immateriali, i rapporti strumentali all’esercizio dell’impresa. Le spettanze arretrate sono state pagate, così come è arrivato il pagamento anticipato degli stipendi di ottobre ai calciatori. Segnali, questi, che andrebbero letti in un’ottica positiva ma fanno parte di un contesto ampio. L’attuale proprietà del club etneo deve, cioè, dimostrare concretamente di potere assicurare una continuità aziendale.

Vedremo anche come s’inserisce il contributo sotto forma di sponsorizzazione della Polisportiva A.S.D. Torre del Grifo Village attraverso l’apporto di alcuni soci SIGI. Altro nodo da sciogliere, le somme che i tifosi hanno destinato nei mesi scorsi alla SIGI ed il preannunciato rimborso entro la fine di dicembre. Le risorse esterne destinate alle casse del Catania, inoltre, fanno parte di un principio di accordo legato ad una cessione del club nei prossimi mesi? Importanti quesiti da risolvere ed elementi utili al Tribunale stesso per una valutazione complessiva dello scenario.

