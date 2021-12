TRIBUNALE: udienza conclusa, cresce l’attesa per la decisione

Era prevista per oggi, martedì 21 dicembre, l’udienza presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania, sita in piazza Verga al terzo piano del Palazzo di Giustizia. Il mese scorso il Tribunale aveva nominato i dott.ri Saverio Mancinelli, con studio in Pescara, Daniela D’Arrigo ed Enrico Maria Giucastro, con studio in Catania, quali relatori per una consulenza tecnica d’ufficio sullo stato di salute del Calcio Catania individuando l’ammontare dei debiti, il valore del complesso aziendale, i flussi di cassa previsionali, beni materiali ed immateriali, i rapporti strumentali all’esercizio dell’impresa. Ebbene la relazione peritale è stata depositata ieri, secondo tempi e modalità prefissate a novembre, emergendo la gravità dello stato d’insolvenza del club. La SIGI, però, vuole dimostrare con documenti alla mano che è possibile garantire una continuità aziendale. Attraverso una ricapitalizzazione (ad oggi non avvenuta)? Risorse esterne? Oppure interlocuzioni che porteranno a qualcosa di concreto? Il Tribunale, dopo un’udienza durata circa un’ora, si è riservato di decidere. Potrebbe farlo entro giovedì-venerdì mattina in sede di Collegio, ma non va esclusa l’ipotesi di un nuovo rinvio della decisione, attendendo la produzione di ulteriori documenti ad opera di SIGI. Così come, ovviamente, la possibilità che venga rigettata o accolta l’istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***