CALCIO IN PROVINCIA: Acireale e Paternò non si fanno male. Real Aci e Mazzarrone, vento in poppa

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D finisce in parità l’atteso derby Acireale-Paternò, che si è giocato ad Aci Sant’Antonio in assenza di pubblico secondo quanto stabilito dal Prefetto di Catania. Le reti nel quarto d’ora finale di Cangemi e Piccioni (1-1) ravvivano un incontro che ha offerto ben pochi spunti ed occasioni. Buon punto tutto sommato per il Paternò, l’Acireale allunga la striscia di risultati utili consecutivi ma al termine di una prestazione tutt’altro che convincente. Il Giarre avrebbe dovuto affrontare il Biancavilla, ma essendo stato bloccato l’avversario per il Covid gli ultras della Sud hanno realizzato un murales che ricorda Salvo Cristaudo e Isidoro Nicotra, due tifosi storici.

In Eccellenza girone B il Viagrande archivia la pratica Atletico Catania nei primi 22′ di gara: Aleo e Boccaccio su punizione regalano un successo importante in chiave salvezza (0-2). La Leonzio, invece, serve un tris all’Acicatena nel giorno in cui i lentinesi tornano all’Angelino Nobile osservando un minuto di raccoglimento in memoria dell’ultimo presidente della Ss Leonzio. Il 3-0 finale porta la firma di D’Arrigo e Cannone (doppietta), andati a segno nel secondo tempo.

In Promozione girone C la capolista Real Aci non sbaglia un colpo, battendo anche l’Armerina. Vittoria di rigori entrando nel tabellino dei marcatori Manca nel primo tempo, Mongelli e Alessandro nel finale. Inserra regala un successo di misura al FC Motta contro l’Atletico 1994, che prova fino alla fine a pareggiare i conti ma l’estremo difensore Gulisano blinda il prezioso risultato. La Gymnica Scordia travolge il Belpasso con un roboante 5-0 siglato da cinque calciatori diversi: Vitellino, Favara, D’Imprima, Vaccaro e Scuderi. Il San Gregorio cala il poker sul campo del Ciclope Bronte (2-4). La doppietta di Ruffino consente ai padroni di casa di pervenire al pareggio, rispondendo ai gol di Tounkara. Poi, in pieno recupero, Santangelo e Condorelli fanno decollare la squadra ospite. Rinviata a data da destinarsi, a causa del fortissimo vento, Leonfortese-Lavinaio mentre Fisichella fa sorridere il Misterbianco al 91′ contro il Calatabiano (1-0). Nel girone D basta al Mazzarrone il gol di Bah al 20′ della ripresa per avere ragione del Modica in trasferta, mentre lo Sporting Eubea stravince al cospetto del Pro Ragusa per effetto delle reti di Commendatore, Marraffino, Valerio e Charty (4-0).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Acireale 33 Gelbison 30 Lamezia Terme 30 Paternò 29 Cavese 29 Cittanova 27 Santa Maria Cilento 26

Licata 24 S. Agata 22 Trapani 22 Sancataldese 20 Real Aversa 19 Portici 19

Castrovillari 17 San Luca 14 Rende 14

Giarre 8 Biancavilla 6

Troina 4

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 36 Igea 33 Jonica 30

Carlentini 27 Taormina 25 Città di Siracusa 22 Nebros 21 Leonzio 19 Palazzolo 18

Aci Catena 15 Real Siracusa Belvedere 14 Virtus Ispica 12 Santa Croce 10 Viagrande 9 Atletico Catania -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 35 Motta 31 Leonfortese 28 Atletico 1994 27

Gymnica Scordia 21 Belpasso 20 Atletico Nissa 20 Don Bosco 14 Misterbianco 14 San Gregorio 13 Ciclope Bronte 12 Calatabiano 8 Armerina 8 Lavinaio 7

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 32 Comiso 26 Modica 25

Frigintini 22 Gela 22

Priolo Gargallo 20

Sporting Eubea 20 Pro Ragusa 16 Vittoria 14 Canicattini 13

Avola 11 Megara 11 RG 11 Scicli 8



