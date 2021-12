STATISTICHE GIRONE D’ANDATA: Catania, terzo migliore attacco e quinta peggior difesa. Pochi i rossazzurri andati a segno

Con il 2-2 maturato al “San Filippo-Franco Scoglio”, si conclude il girone d’andata rossazzurro. Considerando il ridimensionamento tecnico ed economico vissuto dalla compagine etnea, il 12° posto può essere accolto con positività visti i 24 punti raccolti in 19 gare, media di 1,3 punti per partita ed un ruolino di 7 vittorie, 7 sconfitte e 5 pareggi. Tra gli aspetti maggiormente positivi non può che figurare il reparto offensivo, terzo miglior attacco del girone con 32 centri (media realizzativa di 1,7) ed appena 3 gare senza riuscire a bucare la porta avversaria.

Di contro il reparto arretrato registra numeri poco lusinghieri, con 30 reti incassate, la quinta peggior difesa del torneo (media di 1,6 p.p.) e 4 clean sheet ottenuti (quarto peggior dato del girone). La mancanza di mezze misure nella filosofia calcistica di mister Baldini viene testimoniata anche da un altro dato molto emblematico: la mancanza di pareggi a reti bianche (unica squadra nel girone C, insieme a Paganese e Fidelis Andria, a possedere questa caratteristica). Indice di discontinuità nei risultati della formazione etnea è anche ll rendimento interno, molto altalenante con 16 punti conseguiti in 9 giornate (1,7 p.p.), 17 gol fatti e 13 subiti (Differenza Reti +3), 5 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte che valgono il dodicesimo posto casalingo.

Lontano dal “Massimino” invece il club di via Magenta mantiene la nona piazza con 10 punti in altrettante gare (media di 1 p.p.), 15 gol fatti e 17 subiti (Differenza Reti di -2) e 2 vittorie, 4 pareggi e 4 ko. Da segnalare infine come il team etneo trovi la via della rete con pochi interpreti, 8 i marcatori totali (terzo peggior dato del torneo), basando gran parte delle proprie fortune sulle capacità realizzative di Luca Moro, capocannoniere dell’intera Serie C con 18 reti. Alle spalle del bomber patavino troviamo Russini (5) e Sipos (4), mentre Biondi, Claiton, Greco, Rosaia ed Albertini possiedono all’attivo un’unica marcatura.

