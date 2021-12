VERSO LATINA-CATANIA: centrocampo, torna il regista o diga Greco-Rosaia?

Ritorno al 4-3-3 oppure conferma del 4-4-2 di base adottato settimana scorsa. Settimana in cui mister Baldini riflette. Scelte importanti soprattutto nel reparto di centrocampo dove Greco e Rosaia si sono ben comportati in mezzo al campo costituendo una valida diga in occasione della vittoriosa gara col Potenza. Ma resta valida anche la soluzione di un trio di centrocampisti con il ritorno di un elemento che detti i tempi in cabina di regia. A quel punto il favorito sarebbe Maldonado, ancora una volta al centro di rumors di mercato, oppure il baby Cataldi, che però in questi giorni ha svolto lavoro differenziato a Torre del Grifo ed è in forse per la sfida di domenica a Latina. In ogni caso Greco e Rosaia dovrebbero figurare nello scacchiere tattico di partenza, con Izco tra le principali alternative. Provenzano non ancora al meglio delle condizioni fisiche. Se sarà 4-4-2, sugli esterni probabilmente in campo Ceccarelli e uno tra Russini e Russotto.

