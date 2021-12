“INSIEME PER CATANIA”: Monopoli, promessa mantenuta

La società di calcio del Monopoli è scesa in campo con un’iniziativa benefica, “Insieme per Catania”, a sostegno della popolazione etnea duramente colpita da un nubifragio nelle scorse settimane. Mantenuta la promessa fatta un mese fa, intervenendo attraverso una raccolta viveri da destinare a tutte le persone che vivono uno stato di emergenza a causa dei danni provocati dal maltempo. Beni di prima necessità come coperte, DPI (mascherine e gel igienizzanti) e generi alimentari non deteriorabili (pasta, acqua, sale, riso, cibi in scatola ecc.) sono già stati raccolti. Nella giornata di sabato 5 dicembre una delegazione della società biancoverde raggiungerà Catania per incontrare i rappresentati della Cooperativa sociale Mosaico e consegnare i beni nei luoghi in cui alloggiano le persone che hanno subito gravi disagi a causa del maltempo. Un gesto nobile, meritevole di attenzione.

