BALDINI: “Bari squadra più forte del girone ma diremo la nostra. Chi è salito sul pullman non vede l’ora di battagliare”

Mister Francesco Baldini rilascia alcune dichiarazioni, alla vigilia di Bari-Catania. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Di Marzio? Sia io che la squadra, i componenti che in questo momento rappresentano il Catania ci uniamo al dolore della famiglia. E’ scomparsa una persona importante per il calcio italiano e che ha dato tantissimo in primis ad una città come Catania. Defezioni? Mancano un pò di giocatori, qualcuno lo abbiamo perso, qualcuno è squalificato, qualcuno è in uscita ma ho un gruppo di giocatori salito sul pullman che, ne sono convinto, farà la prestazione con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto. Chi è salito sul pullman ha una voglia incredibile di scendere in campo, di tornare a giocare e rimanere a Catania. Sono contento che si faccia rotolare quel pallone in mezzo al campo”.

“Sfida alla capolista? E’ uno stimolo in più per la squadra e i tifosi, i problemi sono tantissimi ma c’è tanta voglia di parlare di calcio, di questi ragazzi, delle cose fatte bene, delle cose sbagliate. Non vedo l’ora che sia domenica, giocando in uno stadio importante contro la squadra più forte in assoluto del girone. Diremo la nostra. I biancorossi hanno tutto dalla loro parte, noi abbiamo la nostra voglia che ci siamo caricati sulle spalle per poter affrontare questa gara. C’è stata chiarezza con la squadra, ho voluto sapere chi avesse la volontà di salire sul pullman e di rimanere fino alla fine a battagliare. Perchè noi fino a quando ci sarà consentito battaglieremo. E ho trovato tanti di questi ragazzi con voglia di andare fino in fondo, salvare questa squadra sul campo, continuare a fare qualcosa d’importante. Questa è la mia gioia, la mia forza. Quello che non mi farà mollare è proprio questo. E fino a quando ci sarà questo spirito allenerò anche quelli della Primavera se necessario”.

“Non siamo una squadra fatta per contenere, abbiamo studiato il Bari in tutta la sua forza e ne ha veramente tanta. Cercheremo di fare la nostra solita partita, agressiva, tosta, anche di contenimento ma senza rinunciare all’obiettivo di fare gol, perchè è troppo importante per noi fare gol. Dobbiamo riuscire a tenere botta in ogni attacco del Bari per poi cercare di ripartire e fargli male. Sono convinto che questo potremo farlo. Simonetti? Lo conosco molto bene per averlo già allenato. E’ molto simile a Rosaia per caratteristiche. Fa del temperamento la sua forza, ha fisicità, esce da un settore giovanile importante come quello della Roma quindi sa anche giocare a calcio. Ha grande inserimento, non disdegna qulche gol, lo scorso anno è stato protagonista a Piacenza. Abbiamo inserito in rosa un giocatore con una volontà importante come tutto il resto della squadra”.

“Il sostegno dei tifosi mi gratifica, ma non ho ancora fatto niente di speciale. Sono certo che con l’aiuto della nostra gente ci toglieremo delle soddisfazioni perchè questi ragazzi hanno davvero voglia di giocare a calcio e non pensano a nient’altro. Sono concentratissimo per affrontare questo girone di ritorno che dovrà essere davvero importante. Dobbiamo fare punti e sono convinto che questi li portino la squadra, chi lavora intorno ad essa, i tifosi, i giornalisti. I punti li possono portare tutti quanti e noi dobbiamo stare uniti”.

