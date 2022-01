BARI-CATANIA: arbitrerà l’incontro Cascone, un precedente con gli etnei

Sono stati designati gli arbitri per la 4/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Bari-Catania, gara valevole per il girone C, sarà diretta dal sig. Mario Cascone (Nocera Inferiore), coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli (Brescia) e Andrea Nasti (Napoli). Quarto ufficiale Marco Ricci (Firenze). Un precedente con il Catania per il “fischietto” campano: il successo di misura ai danni della Virtus Francavilla alle pendici dell’Etna per effetto del calcio di rigore trasformato da Dall’Oglio al 74′, nello scorso campionato di terza serie. Nessun match del Bari da direttore di gara, invece, ma si registrano tre precedenti con la Primavera biancorossa, risalenti alla stagione 2017/18: due affermazioni baresi in trasferta (1-3 al cospetto di Perugia e Frosinone) ed un pareggio sul campo del Benevento (1-1).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***