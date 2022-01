BARI-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “San Nicola” in occasione della gara Bari-Catania, in programma domenica 23 gennaio alle ore 17.30 e valevole per la ventitreesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 22 gennaio, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Catania con tessera di fidelizzazione del Calcio Catania, sono in vendita al prezzo di € 13,50 + € 0,50 per i diritti di prevendita. È vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella provincia di Catania.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Online sul sito sport.ticketone.it

(https://sport.ticketone.it/seatmap/48100/90600732/bari-vs-catania-serie-c)

e in tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne

(https://www.ticketone.it/help/outlets/)

Altre informazioni comunicate dalla Società Sportiva Calcio Bari

– L’accesso è consentito solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (GREEN PASS RAFFORZATO) in corso di validità, come da disposizioni vigenti.

Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

Al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea, negando l’accesso a chiunque dovesse venire rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°;

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021;

– Gli Stewart al prefiltraggio saranno muniti di dispositivi per il controllo del GREEN PASS RAFFORZATO attraverso l’app “VerificaC19” e termo scanner digitali per il controllo della temperatura corporea;

– Il tifoso dovrà esibire il proprio documento d’identità e il biglietto/tessera oltre ad indossare al seguito una mascherina FFP2 o FFP3;

– Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante la città di residenza;

– L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS).

