CATANIA: Baldini spera che il Tribunale dia buone notizie, quel patto con la squadra…

Ore di trepidante attesa. Il Catania, dopo il fallimento societario, rischia di sparire. Mister Francesco Baldini non vuole abbandonare la nave in tempesta e spera fino all’ultimo che si possa salvare il salvabile. Dipenderà dalle decisioni del Tribunale fallimentare, che potrebbe allungare la vita al Catania optando per l’estensione dell’esercizio provvisorio contestuale alla pubblicazione di un bando per l’avviamento della procedura competitiva, cedendo all’asta il titolo sportivo. In alternativa, qualora non sussistessero le condizioni, i rossazzurri saluterebbero il professionismo incassando una mazzata devastante per l’interà città e rimanendo senza calcio fino al termine della stagione 2021/22.

Uno scenario apocalittico che vedrebbe il Catania ripartire dai Dilettanti. Baldini aspetta, consapevole del fatto che ci sono giocatori pronti a prescindere a trasferirsi altrove. Ma è anche a conoscenza di quel patto con la squadra firmato già ad inizio campionato. Onorare, cioè, la maglia dell’Elefante fino a quando sarà possibile farlo nonostante le mille difficoltà. Dando ulteriore dimostrazione ai tifosi di attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Inevitabilmente i calciatori sono pensierosi e titubanti, attendono con ansia il responso del Tribunale per capire come muoversi questo mese coincidente con l’apertura della finestra invernale di calciomercato. In primis Baldini, che proverà a stimolare al meglio i ragazzi qualora si usufruisse della concessione di un nuovo esercizio provvisorio. Altrimenti sarebbe buio pesto, la dissoluzione completa del Calcio Catania.

