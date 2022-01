CATANIA-CATANZARO: scelto da Eleven Sports come “Match of the Week”

Riproposta al “Massimino” l’iniziativa di Eleven Sports e Lega Pro che, di giornata in giornata, individuano un Match of the Week in Serie C. Una partita tutta speciale che offrirà agli spettatori un’ampia visibilità con collegamenti ed interviste nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita. Si prosegue domenica 30 gennaio con Catania-Catanzaro, confronto valevole per la 24/a giornata del girone C. Non è la prima volta che una gara dei rossazzurri viene inserita come Match of the Week. Era già successo tempo fa in occasione di Catania-Juve Stabia, vinta dai rossazzurri con il risultato di 3-2, a Taranto, venendo fuori il medesimo risultato ma in favore della compagine pugliese e, il mese scorso, in occasione dell’atteso derby di Sicilia Catania-Palermo concluso sul 2-0 in favore della squadra di Baldini.

