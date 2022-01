CATANIA: lunedì primo allenamento in vista di Bari

Catania al lavoro in mattinata, ieri, a Torre del Grifo: dopo una breve sessione di riscaldamento, mister Francesco Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tecniche, seguite da una partitella. Oggi e domenica, rossazzurri a riposo. Lunedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Bari-Catania, in programma domenica 23 gennaio alle 17.30. Si avvicina, dunque, il primo impegno ufficiale del 2022 per la formazione rossazzurra che proverà a centrare un risultato positivo sul campo della capolista.

