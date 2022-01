EX ROSSAZZURRI – Stampa nazionale: “Valentin Carboni, dal Catania all’Inter bruciando prepotentemente le tappe”

“Orgoglioso di te, senza dubbio frutto del tuo impegno, dedizione ma soprattutto umiltà. E’ solo l’inizio di tanto altro”. Così papà Ezequiel Carboni, su Instagram, commentò l’ufficialità del trasferimento del figlio Valentin dal Catania all’Inter nel 2020, sulla base di 300mila euro più bonus. Dopo la proficua esperienza nel settore giovanili etneo, il ragazzo italo-argentino classe 2005 continua a mettersi in evidenza, superando tutta la trafila delle giovanili dell’Inter e avendo totalizzato presenze anche con la Nazionale Under 17 di Corradi, divenendo un elemento insostituibile per prestazioni, qualità e capacità realizzative. La testata nazionale numero-diez.com, attenta in fatto di giovani talenti, riporta che Carboni è “un calciatore giovanissimo in piena formazione, ma allo stesso tempo sta bruciando prepotentemente le tappe. L’aspetto che maggiormente impressiona è la tranquillità con la quale fa sembrare semplici anche le giocate più articolate, qualità che appartiene solamente ai calciatori con un determinato status”. Prosegue alla grande, dunque, il percorso di crescita di questo ragazzo che sogna un futuro memorabile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***