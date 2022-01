CATANIA SOCIAL – Monteagudo, Greco e Cataldi: “Avanti con questo spirito, peccato per il risultato”

Jean Freddi Greco, Riccardo Cataldi e Juan Monteagudo. Riportiamo le reazioni social dei tre calciatori rossazzurri al 3-3 finale sancito dal confronto dello stadio “San Nicola” tra Bari e Catania:

GRECO: “Meritiamo di più, la strada deve essere questa. Sempre uniti ❤️🐘💙”

MONTEAGUDO: “Peccato per il risultato.. Per come abbiamo giocato, una squadra con grande atteggiamento, una voglia di vincere la partita sempre. La strada è lunga! Forza Catania 💪❤️💙”

CATALDI: “Con questo spirito sempre ❤️💙🌋“

Spicca la soddisfazione per la prova offerta dalla squadra a Bari, ma da queste parole emerge più il rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Una vittoria che il Catania ha inseguito e sfiorato, con i ragazzi di Baldini che ci hanno creduto davvero soprattutto nel secondo tempo, quando il Catania era avanti per 1-3. Un vero peccato, ma è comunque un punto che fa morale. Adesso bisogna trasformare la rabbia per il mancato successo in energia positiva in vista del Catanzaro, avversario domenica al “Massimino”.

