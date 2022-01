CATANIA: dopo un mese di stop si avvicina il ritorno in campo dei rossazzurri

Quando manca poco meno di un mese all’asta fallimentare che avrà come oggetto la cessione del ramo caratteristico d’azienda calcistica del defunto Calcio Catania S.p.A., si avvicina il ritorno in campo della squadra allenata da Francesco Baldini. I rossazzurri si apprestano a ritrovare il profumo del rettangolo verde e l’adrenalina della partita ad un mese dalla dichiarazione di fallimento che ha messo fine a 75 anni di storia calcistica alle pendici dell’Etna.

Il Catania ricomincerà il proprio percorso dallo stadio “San Nicola” di Bari, dove andrà in scena la sfida con la squadra battistrada del Girone C di Serie C. La compagine etnea si appresta a rimettersi in cammino dopo un mese di sosta forzata. L’aumento dei casi Covid tra le squadre di Serie C ha spinto infatti la Lega Pro a spostare la 21ª e la 22ª giornata, pertanto il campionato riprenderà domenica dal 23ª turno.

Dopo aver beneficiato di un weekend di riposo, oggi pomeriggio giocatori e staff tecnico si sono ritrovati a Torre del Grifo per iniziare a preparare la gara in terra pugliese. La situazione contagi aggiornata al 13 gennaio vede sei tesserati positivi al Covid: tre calciatori e altrettanti componenti dello staff. Per il match in casa dei galletti mister Baldini dovrà fare a meno degli squalificati Claiton, Maldonado e Rosaia, mentre sul fronte calciomercato la risoluzione contrattuale di Tommaso Ceccarelli rappresenta il primo movimento in uscita della finestra di riparazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***