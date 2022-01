EX ROSSAZZURRI: Delli Carri, ‘Treni del Gol’ lontano ricordo. Potrebbe tornare in Italia, c’è anche l’ipotesi Lazio

Ha scontato poco meno di 4 anni di pena ricevendo la grazia dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina con 4 mesi di anticipo, in relazione all’inchiesta ‘Treni del Gol’. Nel 2020 l’ex dirigente del Catania Daniele Delli Carri ammise di non vedere l’ora di tornare operativo, dichiarando a Tuttosport che “la grazia ricevuta mi ha fatto piacere perché è il segnale che ha riconosciuto la mia buona condotta, nel frattempo mi sono aggiornato con l’obiettivo di farmi trovare pronto per la prossima esperienza”. Lo scorso agosto Delli Carri ha avuto la possibilità di affrontare una nuova avventura professionale, tornando ufficialmente in pista con un ambizioso club che milita nella Serie B albanese in qualità di Direttore Generale-Sportivo, l’Apolonia Fier. Il vero obiettivo dell’ex dirigente del Catania, però, è quello di tornare al più presto in Italia. In tal senso, sulla base di quanto riportato dai colleghi de Il Centro, avrebbe avuto diversi contatti con la Lazio ed il D.S. Igli Tare. Per lui si parla anche dell’ipotesi di un incarico presso una squadra importante di Serie B. Insomma, i ‘Treni del Gol’ che hanno fatto deragliare il Catania sembrano ormai solo un lontano ricordo per Delli Carri.

