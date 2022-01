ESTRELLA: formalmente tesserato dal Catania ma mai a disposizione di Baldini

Come evidenziato anche dalle perizie condotte dal Dott. Mancinelli, Felipe Estrella Galeazzi è ancora un tesserato del Catania. Il classe ’01 era stato prelevato, la scorsa estate, a titolo temporaneo dal Genoa con l’obiettivo, da parte del Direttore Pellegrino, di allestire un trittico di prime punte giovani, forti sia fisicamente che tecnicamente e, soprattutto, con una gran voglia di mettersi in mostra nel calcio italiano. Dopo le ottime esperienze con la Primavera della Roma (12 gol in 32 presenze) e quella del Grifone (8 reti in 23 apparizioni), la chiamata del Catania è stato vissuta dal ragazzo come una ghiotta opportunità per compiere il grande salto nel professionismo.

Approdato a Torre del Grifo con tanto entusiasmo e la volontà di influenzare in maniera significativa le sorti dell’Elefante, pochi giorni dopo il suo arrivo alle pendici dell’Etna l’attaccante italo-brasiliano è dovuto rientrare nuovamente a Genova per non meglio precisate problematiche fisiche. Dopo alcune settimane si è scoperto che al nativo di Araraquara non era stata concessa l’idoneità agonistica e dunque non sarebbe potuto scendere in campo fino a quando non fosse riuscito a passare i test fisici.

Tuttora non si hanno riscontri certi sull’idoneità del ragazzo, che ha sofferto non poco in questi mesi per non essere ancora riuscito a calcare il rettangolo verde nella stagione regolare. Sperando per il bene del classe 2001 che la situazione possa risolversi quanto prima, rimane da capire se il Catania potrà finalmente contare sulle prestazioni del centravanti.

