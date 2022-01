GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Catania, vicenda di lunga data. Resto preoccupato, spero si sistemi tutto”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli torna sul Caso Catania, ai microfoni di tuttoc.com: “È una vicenda purtroppo di lunghissima data. Ritorniamo a quando la prese la SiGi: era una situazione al collasso. Io devo dire che hanno messo denari per andare avanti, in una situazione complicatissima. Va dato loro atto di aver lavorato per mantenere l’impegno che si erano presi: penso che veramente si siano profusi, alcuni in maniera molto forte, a livello di risorse finanziarie. Poi la situazione si è ulteriormente complicata: vi è stato un intervento del tribunale e ora hanno tempo fino al 28 febbraio. Mi auguro che entro quella data riescano a onorare gli impegni presi e si sistemi la situazione della proprietà. Io rimango preoccupato, diciamo leggermente meno ma sempre preoccupato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***