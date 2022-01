CATANIA: primo allenamento per Simonetti, sabato parla Baldini

Il Catania ha svolto nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale: dopo l’attivazione e una sessione di forza in palestra, il gruppo si è dedicato in campo al “torello” tecnico, seguito da un’esercitazione basata sulla velocità e dagli approfondimenti tattici diretti da mister Baldini, che sabato rilascerà alcune dichiarazioni in vista della trasferta di Bari. In chiusura, partite a tema. A disposizione anche il neo-rossazzurro Simonetti.

