SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Foggia comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Campobasso, le prestazioni sportive dell’attaccante Pablo Vitali. Nell’ambito della stessa operazione il Foggia ha ceduto a titolo definitivo al Campobasso le prestazioni sportive dell’attaccante Olger Merkaj. Il Monterosi ha formalizzato il prestito dal Benevento del centrocampista classe 1999 Basit Abdallah.

La Paganese preleva a titolo temporaneo dal Pisa l’attaccante classe 1998 Christian Tommasini, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Fiorenzuola. La società azzurrostellata, inoltre, vede avvicinarsi il ritorno di Alessandro Curci, battendo la concorrenza della Pistoiese per il calciatore del Pisa (fonte tuttomercatoweb.com). Sempre la Paganese risolve il contratto dell’esperto centrocampista Leandro Vitiello e del calciatore Giorgio Viti.

Il classe 1998 Samuele Damiani lascia Empoli per approdare al Palermo con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. I rosanero però rischiano di perdere il terzino Alberto Almici, direzione SPAL. Contratto fino a giugno (titolo definitivo) col Catania per il centrocampista scuola Roma Pier Luigi Simonetti. La punta del Potenza Allan Pierre Baclet è sulla lista dei partenti di casa Potenza, Cavese in pole position per accaparrarselo (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte, proposta di scambio del Potenza: Francesco Salvemini per Vincenzo Plescia. Quest’ultimo, in forza all’Avellino, piace ad un numero sempre maggiore di squadre. A proposito di Avellino, ormai ci siamo per il trasferimento dal Perugia della punta Jacopo Murano.

