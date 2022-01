LA SICILIA: Sigi in silenzio, attendendo la decisione del Tribunale

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Cosa ne sarà del titolo sportivo del Catania? Decisione rinviata al 5 gennaio. Domenica sera fino a tarda ora c’era stato un nuovo confronto tra il legale avv. Augello e alcuni soci della Sigi, proprio ieri mattina sarebbero stati effettuati altri bonifici in extremis ma resta da comprendere se Sigi dovrà subito versare i 660mila euro richiesti dal Tribunale, una somma posta come “condizione imprescindibile” per salvare il titolo sportivo come da sentenza emessa il 21 dicembre. Si potrà effettuare una rateizzazione o magari saranno accettate quelle garanzie che potrebbero fornire i maggiori azionisti. In ogni caso questa ulteriore proroga, utile per consentire ai curatori di verificare attentamente i versamenti effettuati ed esaminare l’ulteriore documentazione prodotta da Sigi, conferma come il Tribunale sta facendo di tutto per salvare il titolo sportivo, dopo che alla vigilia di Natale aveva accolto la richiesta di fallimento del Calcio Catania 1946 avanzata dalla Procura. Intanto continua il silenzio di Sigi, in attesa della decisione dei giudici.

