L’EDITORIALE – Habemus bando. Si accende la fiamma della speranza

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Pubblicato il tanto atteso bando. Catania calcistica in fermento: si spera di risorgere al più presto dalle ceneri del fallimento ed emulare ancora una volta il mito della fenice, tanto caro alla città etnea. Il lavoro certosino e intenso del Tribunale, che ha elaborato con una fondamentale celerità il bando per l’asta che aggiudicherà ad una nuova società il ramo sportivo del Catania, potrebbe far riaccendere la fiamma della speranza per un rilancio delle ambizioni degli appassionati. Il termine ultimo per l’invio delle offerte d’acquisto è fissato per il prossimo 11 febbraio alle ore 12. Alle 16 dello stesso giorno ci sarà l’udienza.

A conclusione dell’iter, adempiendo a tutti gli obblighi sportivi ed economici, lo step successivo riguarderà la richiesta alla FIGC dell’assegnazione del titolo sportivo. L’augurio e che arrivino le offerte di realtà serie, facoltose e determinate ad investire sul progetto oltre che a farsi carico dei debiti sportivi che ammontano a quasi tre milioni di euro. Questa procedura, di fatto, sta concedendo al Catania di continuare ad allenarsi e prepararsi alla ripresa del campionato, lavorando ad una presa in consegna del pacchetto sportivo in corso d’opera. Che si presenti chi ha la forza e la determinazione di costruire un progetto importante, Catania ha bisogno di sostanza, di novità e in estrema sintesi di un riscatto che parte dal calcio e termina nella sfera sociale.

