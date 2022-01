LIVE MASSIMINO: Catania 1-2 Catanzaro, tabellino e numeri incontro

Fine partita

CALCIO CATANIA vs UNIONE SPORTIVA CATANZARO

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI: 47′ Biasci, 57′ Vandeputte, 60′ Moro (rig.)

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Ropolo (63′ Simonetti); Rosaia (81′ Cataldi), Provenzano (58′ Sipos), Greco; Biondi (81′ Bianco), Moro, Russini (58′ Russotto).

A disp. di Baldini: Stancampiano, Zanchi, Lorenzini, Ercolani, Izco.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bayeye, Sounas (92′ Cinelli), Maldonado (81′ Welbeck), Verna, Vandeputte (73′ Bombagi); Biasci (74′ Bjarkason), Vazquez (92′ Gatti).

A disp. di Vivarini: Nocchi, Romagnoli, De Santis.

ARBITRO: Marco Monaldi (Macerata)

Assistenti: Amir Salama (Ostia Lido) e Federico Votta (Moliterno)

Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

AMMONITI: Vandeputte, Scognamillo, Biasci, Claiton, Maldonado, Martinelli, Ropolo

ESPULSI:

NOTE: 5′ di recupero s.t.; Catania in campo con il lutto al braccio e un minuto di silenzio in memoria di Gianni Di Marzio.

CALCI D’ANGOLO: 3 – 3

CROSS: 11 – 23

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 2 – 5

TIRI IN PORTA: 2 – 5

TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 6

TIRI DA FUORI AREA: 1 – 6

TIRI FUORI: 1 – 7

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 1

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 0

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 2

RIMESSE DAL FONDO: 11 – 2

RIMESSE LATERALI: 15 – 15

FUORIGIOCO: 3 – 0

FALLI COMMESSI: 20 – 21

POSSESSO PALLA: 46% – 54%

