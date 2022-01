MERCATO: Russotto e Zanchi, nei mesi scorsi il rinnovo del contratto. Ora…

Nessuna comunicazione ufficiale del Catania nei mesi scorsi, relativamente all’accordo raggiunto con Giacomo Rosaia per il prolungamento annuale del contratto in scadenza. Stessa situazione per altri calciatori rossazzurri. Come nel caso di Rosaia, ci risulta che anche Andrea Russotto e Andrea Zanchi abbiano rinnovato l’accordo che scadeva a giugno, estendendolo fino al 2023. Adesso entrambi sono finiti nel mirino di varie società di terza serie. Non è scontata comunque la partenza di Russotto, molto legato al Catania e che, giocando ai piedi dell’Etna, ha realizzato il desiderio di ricongiungersi con la famiglia. Non è detto che anche il terzino romano lasci la Sicilia, dipenderà dalle evoluzioni del mercato. In questo caso resta viva l’ipotesi di far parte di uno scambio di giocatori in particolare con la Turris.

