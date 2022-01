STANCAMPIANO: come confermato da Pantanelli, è lui il portiere titolare del Catania

Le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al Quotidiano di Sicilia da parte dell’ex preparatori dei portieri Armando Pantanelli non lasciano più adito a dubbi: Giuseppe Stancampiano è il portiere titolare del Catania per la stagione 2021/22. Le parole pronunciate dall’ex collaboratore rossazzurro confermano di fatto quanto intravisto nelle scorse settimane sul rettangolo verde, con l’estremo difensore palermitano che, nonostante alcune incertezze e grossolani errori, è rimasto a difesa dei pali etnei. La decisione è stata presa dal mister in persona che si fida ciecamente del proprio numero uno e con il quale ha già condiviso varie esperienze pregresse (Sestri Levante, Imolese e Trapani).

Andrea Sala dunque, nonostante alcune ottime prestazioni, resterà il vice del trentacinquenne siciliano. Il tecnico toscano vive quotidianamente i propri ragazzi, chi meglio di lui è in grado di capire chi effettivamente possa garantire il massimo contributo alla causa. Non resta dunque che accettare la scelta di Francesco Baldini ed augurarsi che Stancampiano possa riscattare una prima parte di campionato non sempre incoraggiante, risultando attento, preciso e puntuale come in occasione del derby Catania-Palermo. Alle sue spalle (salvo offerte irrinunciabili o la voglia del ragazzo di cambiare aria) Andrea Sala lavorerà ancora più duramente nel tentativo di sovvertire le gerarchie, facendosi trovare pronto nel momento del bisogno.

