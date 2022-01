CATANIA SOCIAL – Moro: “E’ solo l’inizio”

“Only the beginning⚽️❤️💙“. Con queste parole ed un breve video pubblicato su Instagram, Luca Moro testimonia tutta la sua voglia di tornare al più presto possibile in campo. 18 gol su 17 gare di campionato sono un eccellente biglietto da visita per un ragazzo che si nutre di entusiasmo e voglia di continuare a crescere e migliorarsi.

In queste settimane non si fa che parlare di lui in chiave mercato, con varie società di Serie A che concorrono nella speranza di assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2001. Attualmente in forza al Catania ma di proprietà del Padova, Moro pregusta un futuro da protagonista. Intanto prosegue la stagione in Sicilia. Poi, a fine campionato, potrà spiccare il volo inseguendo grandi palcoscenici.

