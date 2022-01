MERCATO: Taranto, no per il centrocampista Provenzano

Alessandro Provenzano al Taranto? No, almeno dalle indiscrezioni raccolte in queste ore. Il centrocampista non è in uscita dal Catania, lo stesso calciatore palermitano non ha manifestato l’intenzione di trasferirsi altrove. La società rossoblu pugliese ha espresso il proprio gradimento nei confronti di Provenzano, essendo un profilo gradito al tecnico Giuseppe Laterza, ma da Catania dovrebbe prelevare il solo Antonio Piccolo con cui si lavora per limare i dettagli dell’accordo.

