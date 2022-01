MERCATO: terremoto nella dirigenza del Padova, ma Moro resta a Catania

Fulmine a ciel sereno in casa Padova con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica e di Direttore Sportivo che viene assunto da Massimiliano Mirabelli dopo la comunicazione dell’improvvisa interruzione del rapporto professionale con il dirigente Sean Sogliano ed il suo assistente Fabio Gatti. Si sono sparse, allora, alcune voci preoccupanti su Luca Moro atte a spingere il ragazzo verso un rientro alla base dal prestito. In realtà l’attaccante di proprietà del club biancoscudato dovrebbe proseguire la sua esperienza alle pendici dell’Etna fino al termine della stagione, avendo chiaramente espresso il ragazzo la volontà di continuare la stagione in rossazzurro, con l’obiettivo d’incrementare il bottino di reti contribuendo alla salvezza della squadra di Baldini. A campionato concluso, però, il futuro sarà lontano dalla Sicilia e con ogni probabilità in Serie A, direzione Sassuolo.

