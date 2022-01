SERIE B – Leone (D.S. Ternana): “Moro, il Padova non vuole venderlo”

“Moro sta facendo benissimo ed è un altro giovane interessante, il Padova non vuole venderlo. Sicuramente è un altro giovane su cui puntare”. Queste le parole del Direttore Sportivo della Ternana Luca Leone relativamente al futuro di Luca Moro, ai microfoni di tuttomercatoweb.com. L’attaccante di proprietà del Padova, ora in prestito al Catania, fa gola a tantissime società anche della massima categoria. Fino a giugno vestirà la maglia rossazzurra, poi si vedrà. Il destino è nelle mani del Padova. Di sicuro sentiremo parlare di questo talentuoso ragazzo anche negli anni a venire. Adesso il suo obiettivo è uno solo: continuare a trovare la via della rete per contribuire alla salvezza del Catania sul campo.

