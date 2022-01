SERIE C: 23/a giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Squadre del girone C di Serie C in campo per la 23/a giornata. Si torna in campo dopo un mese di stop forzato. Gare in programma tutte alle ore 17:30, ad esclusione del posticipo Catanzaro-Palermo, il cui fischio d’inizio è fissato per lunedì alle 21:00.

Il match clou di giornata si gioca ad Avellino, dove i padroni di casa avranno la possibilità di salire al secondo posto scavalcando il Monopoli. I biancoverdi pugliesi, invece, qualora vincessero al “Partenio” si avvicinerebbero alla vetta nel caso in cui il Bari registrasse un passo falso contro il Catania. La Juve Stabia proverà a guadagnare punti preziosi a Campobasso, all’inseguimento della zona Play Off. Insidia Latina per il Foggia, che mira alla migliore collocazione possibile nella griglia degli spareggi promozione. Sfide salvezza tra Monterosi e Potenza ed a Vibo Valentia, dove la Vibonese ospita la Fidelis Andria, mentre la Turris tenterà di rilanciare le proprie ambizioni d’alta classifica in quel di Picerno. Paganese a caccia di punti preziosi a Taranto per la permanenza in C. Trasferta impegnativa per il Messina, di scena a Francavilla Fontana sfidando la Virtus: peloritani con l’acqua alla gola, reduci dal trambusto societario che ha portato alle dimissioni di Lo Monaco e Argurio. Il Catanzaro, grande protagonista nel mercato di gennaio, proverà a piegare la resistenza del Palermo al “Ceravolo” per risalire la classifica.

17:30 Avellino – Monopoli

17:30 Bari – Catania

17:30 Campobasso – Juve Stabia

17:30 Foggia – Latina

17:30 Monterosi Tuscia – Potenza

17:30 Picerno – Turris

17:30 Taranto – Paganese

17:30 Vibonese – Fidelis Andria

17:30 Virtus Francavilla – ACR Messina

21:00 Catanzaro – Palermo (lunedì)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***