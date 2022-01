SERIE C – Antenucci (Bari): “Inizia un altro campionato. Catania, ci faremo trovare pronti”

Così l’attaccante del Bari Mirco Antenucci, intervenuto ai microfoni del TGR Rai Puglia, in vista del confronto con il Catania che dovrebbe disputarsi regolarmente domenica 23 gennaio: “Ora inizia un altro campionato. Ma penso che la nostra compagine, quest’anno, sia giusta per l’obiettivo. Fatta di giocatori forti, con una società ed un direttore che ci seguono, ed un mister preparato. Ci sono le componenti per centrare la B, bisogna continuare così. Questa è una situazione che non ci aspettavamo di trovare nuovamente. Stiamo lavorando, con tutte le precauzioni del caso. Le soste lunghe non fanno mai bene a nessuna squadra, non solo alla capolista. Abbiamo lavorato bene, per farci trovare pronti con gli etnei”, le parole evidenziate da tuttobari.com.

