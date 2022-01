SERIE C – Mallomo (Bari): “Buon punto contro il Catania, ci ha messo in difficoltà ma bravi noi a reagire”

Il centrocampista del Bari Alessandro Mallomo commenta nel post-gara il 3-3 finale maturato contro il Catania allo stadio “San Nicola”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “E’ stata una partita che si è messa male fin da subito. Un rincorrere il risultato per tutta la gara, però quando una squadra va sotto una volta, recupera dopo essere andata sotto in altre due occasioni, penso sia un grande segnale. Vuol dire che ci crede sempre, crede nei propri valori. Lo ritengo un punto conquistato. Noi vorremmo vincere tutte le partite però penso che non sia tutto da buttare contro il Catania, anzi è un buon punto. Siamo stati bravi a reagire, loro sono riusciti a metterci in difficoltà, poi altre occasioni non ne hanno create. E’ la prima gara dopo tanto tempo, ci sta che i meccanismi siano un pò da ritrovare ma la cosa importante è l’atteggiamento avuto e la forza di recuperare il risultato. E’ stato un periodo particolare, abbiamo avuto anche ragazzi col Covid. Pensiamo al prossimo incontro, cerchiamo di portare a casa più punti possibili”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***