SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

La Paganese comunica di avere raggiunto l’accordo con il Torino per il prestito di Christian Celesia, difensore classe 2002. Prolungamento contrattuale fino a giugno 2025 per il difensore del Monopoli Matteo Arena. La società biancoverde pugliese, inoltre, cede a titolo definitivo al Gubbio il terzino Massimo Tazzer. Il Bari rende nota la risoluzione consensuale dell’accordo con il centrocampista classe ’89 Francesco Bolzoni. Saluta Avellino il mediano palermitano Santo D’Angelo, diretto alla Reggiana firmando un contratto con scadenza a giugno 2024.

Il Taranto interrompe il prestito dell’attaccante classe 2001 Jonathan Italeng, di proprietà dell’Atalanta, la quale lo cede al Lecco. Vicino al trasferimento dalla Vibonese alla Fidelis Andria il terzino classe ’99 Pietro Ciotti (fonte tuttoc.com). Secondo la medesima fonte, il Potenza si avvicina all’ingaggio della punta del Cosenza Gianluigi Sueva e la Turris ha raggiunto l’intesa con l’Avellino per acquisire in prestito il difensore Andrea Sbraga, operazione che spinge Filippo Lorenzini verso Catania.

Il centrocampista messinese Giuseppe Rizzo in uscita da Pescara, piace a Foggia, Messina e ad un altro paio di club. A proposito di Foggia, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com l’esterno offensivo Gianluigi Turchetta è un nome molto caldo per la società rossonera che avrebbe l’accordo con l’Imolese per il trasferimento a titolo definitivo.

