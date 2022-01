SPONSOR LOCALI: apporto importante in una stagione infausta per le finanze del Catania

In una stagione infausta per le finanze del Catania, culminata con la dichiarazione di fallimento del club, l’apporto degli sponsor locali alla causa rossazzurra si è rivelato importante alla luce delle difficoltà gestionali avute dall’ex proprietà SIGI.

Negli ultimi anni il Calcio Catania ha rappresentato l’immagine di una società in sofferenza economica e la dichiarazione d’insolvenza il triste epilogo delle vicissitudini del club dell’Elefante. In era pandemica le difficoltà sono state acuite dai mancati introiti da botteghino a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso e del clima d’incertezza attorno al sodalizio etneo. In questo contesto il contributo degli sponsor locali è stato degno di nota per mandare avanti una squadra di Serie C in grosse difficoltà economiche.

Ora, dopo il fallimento societario, la piazza e la tifoseria auspicano la svolta. Dopo 18 mesi il destino dei colori rossazzurri passa nuovamente da un bando, l’oggetto in questione è la vendita all’asta fallimentare dell’azienda sportiva cui dovrà seguire il passaggio dell’affiliazione federale da parte della futura società che avrà l’onore e l’onere di rappresentare il capoluogo etneo in continuità storica con il vecchio Catania.

