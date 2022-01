STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, film dell’orrore. Si cerca di trovare una soluzione”

Nicola Binda, capo servizio nonché responsabile Serie B, Lega Pro e Dilettanti de ‘La Gazzetta dello Sport’, è intervenuto in collegamento Skype su 696 TV nel corso di 0825 – Focus Serie C parlando della vicenda societaria del Catania. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “E’ un film dell’orrore, francamente una brutta storia. Un film già visto su più fronti. C’è un fallimento in corso, si cerca di trovare una soluzione nei tempi per salvare il titolo sportivo e ripartire. Fosse successo a maggio il fallimento, sarebbe stato impossibile. Invece adesso c’è una procedura burocratica che potrebbe consentire al Catania di restare in vita se dovesse trovare nuovi acquirenti. Se non li trova è finita. Purtroppo siamo abituati a queste situazioni, ne faremmo a meno ma purtroppo nell’attualità economica italiana sono casi sempre più frequenti”.

