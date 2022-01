STAMPA NAZIONALE – Esposito: “Fenomeno Moro, può essere il futuro dell’Italia”

“Semplicemente straordinario, da tempo non si vedeva in categoria un calciatore così forte e completo al netto della giovane età. Se lo faranno crescere senza pressioni o precoci etichette potrà essere davvero il futuro della Nazionale”. E’ quanto scrive Luca Esposito per il noto portale sportivo tuttomercatoweb.com. Tanta fiducia riposta nei confronti delle qualità in possesso dell’attaccante di proprietà del Padova, ora in prestito al Catania, Luca Moro. Sottolineando anche come il Catania abbia “messo in vetrina un fenomeno”.

