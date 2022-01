STAMPA VENETA: “Moro sarà di proprietà del Sassuolo, si attende l’annuncio ufficiale”

“Tra oggi e domani sarà annunciata la cessione a titolo definitivo di Luca Moro al Sassuolo, calciatore padovano che in maglia biancoscudata non ha avuto occasione di mettersi in luce, esplodendo definitivamente in Sicilia, in prestito al Catania. Rimarrà lì in prestito, ma sarà di proprietà del club neroverde che se lo è assicurato per 4 milioni (quindi più di Lucca), più un altro milione in caso di convocazione in azzurro e altri bonus legati a presenze e gol in prima squadra con il Sassuolo. Per il giocatore cinque anni di contratto”. E’ quanto si legge su padovasport.tv. Luca Moro, dunque, si prepara al doppio salto di categoria ma, prima, continuerà a dare il massimo per i colori rossazzurri dopo avere chiuso le porte riguardo al possibile ritorno a Padova.

